Supermarketi s plemenitim poslanstvom

Kot supermarketi, a s plemenitim poslanstvom, da pomagajo najšibkejšim. »Prvi emporiji solidarnosti so v Italiji nastali pred desetimi leti kot posledica gospodarske krize. Posamezne župnije in škofijske Karitas so prišle v stik z družinami, ki še do dneva prej niso nikoli zaprosile za pomoč. Mnogi posamezniki so se počutili v zadregi ali so se celo sramovali, da bi vprašali za tradicionalne oblike podpore, kot so denimo že vnaprej pripravljeni paketi hrane,« je za Primorski dnevnik obrazložila Monica Tola, avtorica prvega poročila o italijanskih emporijih solidarnosti, ki nas je z Omarjem Vidonijem iz tržaške škofijske Karitas včeraj obiskala v redakciji. Na isti dan so izsledke omenjene raziskave predstavili v knjigarni Lovat.

V pičlem desetletju je število emporijev solidarnosti naglo naraslo. Na državni ravni so v oporo 99.000 družinam oziroma 325.000 ljudem. Skupno jih je 186 in so prisotni čisto v vseh italijanskih deželah. Med njimi je tudi tisti v Ulici Chiadino v Trstu, ki ga je od datuma njegovega odprtja - aprila 2013 - pa vse do decembra lani skupno obiskalo 1448 družin, to pomeni 4051 posameznikov. Kot je pojasnil Vidoni, je tržaški emporij solidarnosti nastal z izrecnim namenom, da družinam pomaga večplastno in na več področjih. To pomeni, da poleg brezplačnega nakupa hrane posameznike vključijo v razne projekte, s katerimi jim želijo omogočiti postopno pot do samostojnosti. V Trstu je število ljudi, ki se obrne do emporija, v petih letih delovanja poskočilo za kar 59 odstotkov. Vidoni pa podatek pojmuje zlasti kot izraz večje ozaveščenosti občanov. V svojih petih letih delovanja je namreč emporij postal uveljavljena in zasidrana resničnost.