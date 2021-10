Suspendirana učiteljica ostaja brez plače

Slovenska učiteljica, ki se je kot prva v Trstu pritožila na delovno sodišče, potem ko jo je ravnatelj septembra suspendiral, ker sama nima covidnega potrdila in je več dni izostala iz službe, bo še nekaj časa doma brez plače. Sodnica Paola Santangelo ni sprejela predloga njenega odvetnika Mitje Ozbiča, da se izvrševanje suspenza zadrži. O sami vsebini pritožbe in upravičenosti suspenza pa bo govor šele januarja.

Od 1. septembra do 31. decembra letos mora imeti šolsko in univerzitetno osebje, pa tudi univerzitetni študentje, covidno potrdilo. Če tega nimajo, ne smejo v službo, njihova odsotnost pa je v tem primeru v skladu z uredbo z zakonsko močjo št. 52/2021 neupravičena. Ob petem dnevu odsotnosti je osebje suspendirano in do nadaljnjega ostaja brez plače. »V tej fazi je bilo predlagano, da se izvrševanje suspenza zadrži. (...) To začasno zaščito pa je mogoče dodeliti le tistim, ki jim grozi takojšnja in nepopravljiva škoda,« piše v sodniški odredbi. Pritožnica tovrstne škode ni dokazala, piše sodnica, ki se poleg tega ne strinja s trditvijo, da terja kršitev ustavnih pravic nekaj več kot navadno odškodnino. Poudarila je še, da je ukrep začasen, saj velja do 31. decembra. Prošnjo je torej zavrnila.

O sami vsebini pritožbe pa bo govor v začetku novega leta. Ozbič, ki zastopa še druge kaznovane šolnike, večinoma Slovence, trdi, da prihaja do diskriminacije med cepljenimi in necepljenimi, čeprav naj bi bila možnost okužbe in prenašanja virusa enaka. Poleg tega trdi, da za suspendiranje niso pristojni ravnatelji, temveč disciplinska komisija pri Deželnem šolskem uradu. Državni pravobranilec Lorenzo Capaldo, ki zastopa ministrstvo za šolstvo, te trditve zavrača, vladna uredba med drugim izrecno omenja pristojnost ravnateljev.