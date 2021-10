Suspenzi v zdravstvu in javnem prevozu, manj v javni upravi

Stranski učinki covidnega potrdila oziroma izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani) na delovnem mestu so prav gotovo povečano število neupravičenih odsotnosti zaposlenih, stavke in nevšečnosti v nudenju storitev. Največ težav občani in občanke v zadnjih dneh zaznavajo v javnem potniškem prometu in zdravstvu, manj pa na področju storitev javne uprave. Zbrali smo nekaj podatkov o tem, kako zaposleni spoštujejo pogoj PCT v posameznih sektorjih.

Od uvedbe covidnega potrdila na delovnem mestu sredi meseca ima tržaški javni prevoznik Trieste Trasporti cel kup težav. Kar četrtina voznikov ne hodi v službo, kar povzroča velike nevšečnosti pri zagotavljanju prevoznih storitev.ežave pa beležijo tudi v zdravstvu. Pogoj PCT morajo zaposleni v zdravstvu spoštovati že več mesecev, a kar lepo število zdravstvenih delavcev je nezaupljivih do cepiva in se še ni cepilo. Nekateri so bili že suspenidrani, druge suspenz čaka v prihodnjih tednih. Občina Trst zaposluje malo več kot 2200 ljudi, a večjih težav z odsotnostjo osebja ne beleži. Podobna je slika tudi v deželnih uradih, kjer imajo skoraj vsi PCT.