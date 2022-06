Sv. Jakob – priljubljena, a zanemarjena četrt

Šentjakobčani so dobesedno zaljubljeni v svojo četrt, ki ni le obrobni del mesta, ampak prava večja vas na enem od tržaških »svetih« gričev. Storitev ne manjka.

Kdor tu živi, ima na voljo šole, zdravstveno svetovalnico, občinsko rekreacijsko središče, knjižnico, veliko župnijo z oratorijem, podzemno parkirno hišo, več zdravnikov in lekarn. Tu še delujejo manjše, družinske trgovine, skoraj na vsakem vogalu je kavarna ali bar, več je pekarn, mesnic, trgovin s sadjem in zelenjavo, marketov, gostiln in restavracij. Ribarnica na trgu je znana po celem mestu.

Dobro obiskani so hotel na Istrski ulici in več penzionov, kjer so poleti in jeseni vse sobe razprodane, kajti tudi turist rad izbere nastanitev pri Sv. Jakobu. Živahna četrt je namreč učinkovito povezana s središčem mesta in z drugimi znamenitostmi na Tržaškem.

A ni vse zlato, kar se sveti. V daljšo reportažo smo združili pričevanja gostincev, trgovcev in stanovalcev območja, ki opažajo, da je četrt dan za dnem bolj umazana in zapuščena. Drugi največji trg v Trstu je potreben prenove, čiščenja in nadzora.

O stanju pri Sv. Jakobu opozarja tudi novi odbor Skupaj za Sv. Jakob, ki je včeraj sprejel tržađkega župana Roberta Dipiazzo.