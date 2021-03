Sv. Jakob se je spremenil v filmski set

Trst je že vrsto let snemalno prizorišče za italijanske in tujejezične filme. V preteklosti so mnoge režiserje očarali zlasti tisti mestni predeli, ki sodijo na razglednice – Veliki trg, pomol Audace, nabrežje in dekadentno, a nedvomno očarljivo Staro pristanišče. V zadnjem obdobju pa so vse bolj v ospredju odročnejši mestni predeli, pa naj bo to Pončana, kjer so leta 2016 snemali film Babylon Sisters ali Melara, kjer je bilo leta 2019 mogoče srečati Alessandra Gassmanna, tokrat v vlogi režiserja in igralca, in ekipo filma Non odiare (Ne sovraži).

Od včeraj je na vrsti Sveti Jakob, kjer so začeli snemati nov projekt italijanske režiserke Wilme Labate, avtorice številnih dokumentarnih in fikcijskih zgodb – med njenimi deli velja omeniti vsaj film Signorina Effe (2008), ljubezensko zgodbo z Valerio Solarino in Filippom Timijem sredi velike stavke, ki je leta 1980 ustavila stroje turinske tovarne Fiat. La ragazza ha volato (Dekle je letelo), tokratni film rimske režiserke, je zgodba o dekletu iz manj premožne družine, ki se kot mnoge sooča z ekonomskimi težavami. Dogajanje je postavljeno na šentjakobske ulice in v okolico Ulice Locchi, kjer bo dom mlade protagonistke, iz katerega se vidi novi del tržaškega pristanišča. Včeraj je filmska ekipa snemala v Ulici Giuliani; domačini so radovedno opazovali tehnike in igralce med vstopanjem v enega od številnih šentjakobskih barov, ki se je za nekaj dni spremenil v filmski set.