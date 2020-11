Sv. Just v času epidemije še kako aktualen zavetnik

Sporočilo tržaškega zavetnika sv. Justa dobiva v trpkih časih epidemije novega koronavirusa še kako aktualno vrednost. Njegovo mučeništvo namreč izpoveduje, kako zadnje besede nimata trpljenje in smrt, temveč ljubezen. Tako je nadškof Giampaolo Crepaldi danes dopoldne na slovesni maši v mestni stolnici povzel tokratni duh praznovanja mestnega zavetnika. Prisluhnili so mu med drugimi tržaški župan Roberto Dipiazza, prefekt Valerio Valenti in drugi predstavniki oblasti.

Med mašo je duhovnik Tomaž Kunaver tudi prebral evangelij v slovenščini, na stranskem oltarju pa je bila izpostavljena relikvija sv. Justa.

Crepaldi je v ospredje pozornosti postavil najšibkejše, nove reveže, ki jih je pandemija pahnila na družbeno dno: »Veliko jih je na domu pomagalo starejšim občanom, drugi so bili splošni delavci, ki niso bili usposobljeni za točno določeno področje. Niso dočakali urejenega delovnega razmerja in pogodbe. Brez vsakršne zaščite so se za preživetje zadovoljili z izredno nizkim plačilom. Ko so mnoge trgovine in podjetja morali zapreti in zlasti ko niso morali več odhajati domov k družinam, so ostali brez denarja in katerekoli perspektive za prihodnost.« Gre za tihi in skriti pojav, ki ji mediji in širša javnost ne posvečata veliko pozornosti, je še dodal. Spomnil pa je, da se vse številnejši za obrnejo do škofijske Karitas. Zaprosijo za topel obrok v menzi ali pa finančno pomoč.