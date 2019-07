Svet filma v biserih iz mestne fototeke

Nekatere bolj ali manj uspešno delujejo še danes, druge pa so za vselej zaprla svoja vrata. Govorimo o kinodvoranah, ki jih je včasih bilo za malo morje. Kino Fenice, Excelsior, Alabarda. Arcobaleno, prva klimatizirana kinodvorana v Trstu, in še bi lahko naštevali. V mestni fototeki so izbrskali zanimive posnetke iz časov, ko so kinodvorane in svet filma imeli povsem drugačen blišč kot danes.

Z zanimivim izborom posnetkov je nastala razstava Il cinema in posa, za katero so fotografije črpali iz fondov Adriana de Rote, Uga Borsattija, agencije Giornalfoto in iz občinskega arhiva. Včeraj so fotografsko razstavo predstavili občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi in direktorica mestnih muzejev Laura Carlini Fanfogna.

Poleg pričevanj iz kinodvoran so tu še zanimivi portreti slavnih igralcev in režiserjev iz tržaških snemanj – ob očarljivih zvezdah, kakršne so Claudia Cardinale, Silvana Mangano in Sophia Loren, in šarmantnem Antoniu Gassmanu so na ogled tudi fotografije bleščečih režiserskih osebnosti, kot so to bili Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli in Dino Risi. Posebno »poglavje« pa je posvečeno tržaškim imenom iz filmskega sveta, med katerimi lahko omenimo Fulvio Franco, Federico Ranchi, Maria Valdemarina, Giannija Garka in Elio Ardana.

Skrben izbor, pod katerega se je podpisala Claudia Colecchia iz občinske fototeke, pa ni spregledal vlog, ki se ne pojavijo na filmskem platnu, a so za sam nastanek in uspeh filma ključnega pomena: od maskerk in frizerk, statistov in pomočnikov na filmskem setu vse do biljeterk.

Odprtje razstave bo danes ob 17. uri v palači Gopčević, točneje v dvorani Attilio Selva, kjer bodo fotografije na ogled vse do 13. oktobra. Vstop je brezplačen, na voljo pa bodo tudi vodeni ogledi: prvi bo na vrsti v sredo, 21. avgusta bo 16. uri.