»Svet je, kar zadeva človekove pravice, spoštovanje posameznika in občutek za človečnost, očitno stopil korak nazaj, ne pa napredoval,« je v gledališču Miela ob odprtju 23. izdaje mednarodne nagrade Luchetta poudarila Daniela Schifani-Corfini Luchetta, predsednica Fundacije Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin.

V nagovoru, ki ga je skupaj s sekretarko fundacije Fabiano Martini namenila zbranim, je opozorila na pomen novinarskega poročanja o otrocih, žrtvah vojn, nasilja in drugih oblik kršenja človekovih pravic. Med njimi je omenila šestletno deklico, trenutno pogrešano pri Lampedusi. Povedala je tudi, da je fundacija, ki je nastala po tragičnem dogodku pred več kot tridesetimi leti, v tem času pomagala številnim otrokom in družinam z različnih koncev sveta.

»Človek se razsežnosti trpljenja zares zave šele takrat, ko pred seboj zagleda konkretnega človeka, spozna njegovo ime, identiteto in življenjsko zgodbo,« je poudarila Luchetta.Otroci bi morali biti naša prihodnost, vendar so prepogosto prav oni največje žrtve odločitev in dejanj odraslih. Fundacija zato nadaljuje humanitarno delo: pomaga družinam, podpira ljudi v stiski tudi zunaj Italije, vodi socialno-vzgojno skupnost za mladoletnike in center za zbiranje ter razdeljevanje materialne pomoči. Tega mesečno obišče skoraj 2000 ljudi, tako migranti kot drugi socialno ogroženi prebivalci, je v nagovoru tudi povedala predsednica in opozorila na vse večje ovire, s katerimi se srečujejo prostovoljci in humanitarne organizacije. Po njenem mnenju so nevladne organizacije pogosto prevzele naloge, ki bi jih morale opravljati institucije.

Kritična je bila tudi do razmer v Trstu, kjer pomoč ljudem v stiski po njenem mnenju ni ustrezno zagotovljena. Kot simbol upanja je navedla misel Itala Calvina, ki jo je posredoval preminuli novinar Corrado Augias: če želiš vedeti, kako globoka je tema, v kateri živiš, poglej šibke luči, ki svetijo v daljavi. »Upam, da je tudi naša fundacija ena od teh luči, ki ljudem dajejo upanje,« je sklenila.

Bogat spored dogodkov v gledališču Miela se nadaljuje še danes in jutri, na tej povezavi je najti celoten program.