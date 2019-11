Svet vina je tudi ženski

V podjetniškem svetu danes ni področja, ki bi ostalo izključno v domeni moških. Tako je tudi v vinarstvu. O svojih izkušnjah so včeraj v Domu prosekarja v sklopu dogodkov ob praznovanju sv. Martina na srečanju o ženskih vinarskih podjetnicah, ki ga je priredila Kmečka zveza, spregovorile Lucija Milič, Elena Parovel, Sidonja Radetič, Katrin Štoka in Noris Vesnaver.

Srečanje sta uvedla deželni tajnik Kmečke zveze Edi Bukavec in podpredsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Marine Grilanc, ki je izpostavila dejstvo, da so ženske zaradi bolj razvitih čutov posebno primerne za someljejstvo, svoje razmišljanje pa je sklenila takole: »Vino ni voda, je močno – ženske pa še bolj.«

Zgodbe in izkušnje omenjenih ženskih vinark so raznolike: Elena Parovel, Lucija Milič in Sidonja Radetič se s to panogo ukvarjajo od nekdaj, saj so iz v družin, v katerih je bila vinarska dejavnost že vpeljana, k temu poklicu pa sta kasneje sami pristopili Noris Vesnaver in Katrin Štoka.