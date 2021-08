Sveti Jakob v Benetkah

Na bližnjem mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo v sekciji Orizzonti (Obzorja) predstavili film La ragazza ha volato (Dekle je letelo) italijanske režiserke Wilme Labate, ki so ga posneli v Trstu. Film je zgodba o dekletu (igralka Alma Noce), ki doživi posilstvo ter o njenih posledičnih travmah, njenih prijateljstvih in družinskem okolju, v katerem je doraščala. Dogajanje je postavljeno na šentjakobske ulice in v okolico Ulice Locchi, kjer je dom mlade protagonistke, iz katerega se vidi novi del tržaškega pristanišča. Filmska ekipa je snemala tudi v Ulici Giuliani pri Sv.Jakobu, kjer so domačini, kot je ob snemanju poročal Primorski dnevnik, radovedno opazovali tehnike in igralce med vstopanjem v enega od številnih šentjakobskih barov, ki se je za nekaj dni spremenil v filmski set. V filmu nastopa tudi Luca Zunic.

Wilma Labate (71 let) je znana filmska režiserka in dokumentaristka, njen najbolj znani dokumentarni film je Arrivederci Saigon (Zbogom Saigon). Scenarij za film, ki ga bodo septembra predstavili v Benetkah, sta napisala Damiano in Fabio D’Innocenzo.