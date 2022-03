Svetoivanski zvonovi molčijo že eno leto

Dolina ni edina vas, kjer ne odmevajo zvonovi. Na zvoniku svetoivanske cerkve je namreč tišina legla že pred enim letom, ko so tehniki ugotovili, da je ogrodje, v katerem visijo zvonovi, pokvarjeno. »Zvonjenje smo prekinili iz varnostnih razlogov, saj so jarmi zvonov in kovinsko ogrodje dotrajani. Ob vsakem udarcu smo tvegali, da se struktura poruši in poškoduje zvonik,« je pojasnil župnik Sergio Frausin. Analiza stanja in imenovanje podjetja, ki bo dela izvajalo, je zahtevalo kar nekaj časa. Cerkev sv. Ivana na Trgu Gioberti je namreč občinska stavba.

Župnik je spomnil, da so nekateri Svetoivančani leta 2019 zaprosili, naj se zvonove čez dan ne zvoni prepogosto in naj jutranje zvonjenje ob 8. uri ukinejo. Zbrali so okrog sto podpisov in jih izročili takratnemu župniku. »Pogovorili so se in se zmenili za neko vmesno pot. A kmalu so se številni verniki pritožili, ker niso želeli tišine. Zato smo ponovno uvedli jutranje bitje ob 8. uri in druge zamahe do večera, kot predvideno. Ko bo del konec, verjetno pred poletjem, bomo ponovno redno zvonili v skladu s pravili, ki nam jih bo posredovala škofija,« je pristavil Frausin.