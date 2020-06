Svojcem gasilca prvič priznali odškodnino zaradi azbesta

Tržaško sodišče je obsodilo italijansko notranje ministrstvo na plačilo odškodnine svojcem tržaškega gasilca S. G., ki je umrl zaradi večletnega stika z azbestom oziroma azbestnimi vlakni na delovnem mestu, kar mu je povzročilo plevralni mezoteliom. Rim bo moral vdovi in otrokom izplačati vsak mesec po 500 evrov in poseben prispevek v višini 1033 evrov, vdovi pa tudi posebno pokojnino. Gre za pomembno sodbo, saj je to prvič, da so v Italiji priznali smrt gasilca med opravljanjem svojega dela zaradi izpostavljenosti azbestu, kot je poudaril odvetnik Ezio Bonanni v imenu državne opazovalnice o azbestu.

Gasilec S. G. je bil dolgih 34 let (med letoma 1956 in 1990) zaposlen na tržaškem pokrajinskem poveljstvu in je tako kot mnogi drugi kolegi več let uporabljal rokavice in zaščitne kombinezone iz azbesta. Gasilec je med drugim sodeloval tudi v popotresnih reševalnih akcijah v sicilski dolini Belice in v Furlaniji. Leta 2008 je zbolel za plevralnim mezoteliomom, ker je očitno vdihaval azbestna vlakna. Na to nevarnost ga ni nihče opozoril.