Svojo bodočnost vidi na področju industrijskega inženirstva

Po objavi izidov pisnih nalog državnega izpita je Mattia Blasina – zlati maturant smeri Mehanika in mehatronika Izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana – dojel, da lahko cilja na najvišjo oceno. »Ko sem razumel, da lahko dosežem stotico, me je obšel hud stres. Na ustnem delu mature sem hotel namreč doseči vseh možnih dvajset točk. Tisti dan sploh nisem jedel kosila. Bil sem v popolni paniki. Potem pa se je vse dobro izteklo,« je obrazložil odličnjak, ki je po rodu iz Trsta in živi na Opčinah.

Mattia je tudi strasten plavalec. Svojo plavalsko pot je začel pri športnem društvu Bor, sedaj pa šestkrat tedensko trenira v vrstah kluba Rari Nantes. Na zavod Stefan pa se je vpisal, ker ga je že v zadnjem letniku nižje srednje šole zanimala mehanika. Obravnavana snov in delovna praksa sta mu v teh petih letih potrdila, da je dejansko še vedno tako. Pomembna je bila s tem v zvezi delovna praksa pri zdravstvenem podjetju AsuiTs. V katinarski bolnišnici je z odgovornim tehničnega urada in pristojnim gradbenim inženirjem nadzoroval delovanje centralnega ogrevanja ter prezračevalnega in električnega sistema. Svojo prihodnost torej vidi na tem področju. Na tržaški univerzi je izbral smer industrijskega inženirstva, saj se želi nato specializirati v mehanski stroki.