Table Martina Jevnikarja ni več

Večjezične table, posvečene profesorju, zgodovinarju in esejistu Martinu Jevnikarju, ki so jo pred kratkim postavili na eni od teras kopališča Topolini v Barkovljah, ni več. Na njenem mestu sta ostala le žebljička, na katerih je bila tabla obešena. Na dogajanje sta se odzvala slovenska občinska svetnika Valentina Repini in Igor Švab, ki sta izrazila zaprepaščenost in zgroženost nad vandalskim dejanjem. "Upava, da do tega dejanja ni prišlo zaradi prisotnosti slovenščine na zapisu, kar bi bilo nesprejemljivo za kulturno mesto," sta v tiskovnem sporočilu zapisala svetnika, ki sta o dogodku že obvestila pristojne na Občini Trst in jih pozvala na ukrepanje in čimprejšnjo postavitev nove table.