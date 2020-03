»Talci« koronavirusa na mejnem prehodu pri Fernetičih (foto in video)

Na mejnem prehodu pri Fernetičih sta od 1. ure ponoči ustavljena dva ukrajinska avtobusa z okrog 100 potniki. Gre za ukrajinske državljane, ki so bili iz različnih predelov Italije namenjeni v domovino. Slovenski policisti so avtobusa ustavili in jima preprečili nadaljevanje poti preko Slovenije. Avtobusa sta nato spet obrnila proti Italiji, toda kot kaže, jima pot nazaj ni dovoljena. Ustavljena sta na slovenski strani meje, obrnjena proti Italiji. Potniki, med katerimi so tudi otroci, so vidno utrujeni in za zdaj še ne vedo, kakšna bo njihova usoda.