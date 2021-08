Tanker z okuženo posadko »ujet« v Tržaškem zalivu

Novi koronavirus jo je pošteno zagodel posadki grškega tankerja Maran Solon, ki je že od prejšnjega četrtka, 12. avgusta, zasidran v morju pred Miljami, približno eno morsko miljo od Tankega rtiča. Na krovu so se okužili z virusom, del mornarjev pa so v skladu z dogovorom z lokalnimi institucijami sprejeli na kopno, in sicer v miljski Park Hotel, ki ga je zdravstveno podjetje Asugi dalo na voljo za preživljanje karantene.

Tanker je 5. avgusta krenil iz ruskega črnomorskega pristanišča Novorosisk, vzhodno od Krima. Tri dni zatem je preplul Dardanele in se napotil proti Trstu, na krovu pa je izbruhnilo žarišče koronavirusa. Med 15. in 16. avgustom, nekaj dni po prihodu v Trst, so v miljski hotel pospremili prva dva okužena mornarja, zatem kmalu še tretjega. To je bilo mogoče na podlagi dogovora med zdravstvenim podjetjem, tržaško luško kapitanijo, uradom za pomorsko zdravstvo in ladjarjem.

Četrtega mornarja pa naj bi po poročanju portala TriestePrima odpeljali na kopno, ker je zaradi pojava resnejših simptomov covida-19 potreboval bolnišniško oskrbo. Na krovu ladje pa je še deset članov posadke, za katere bo moral poskrbeti ladjar, družba Oyster Navigation Ltd.