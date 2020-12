Tat na pohodu v Repnu

Tat je te dni na pohodu v Repnu. V soboto ponoči je moški vdrl v hišo ob robu vasi na cesti proti Zagradcu. Noč zatem si je nato upal še nekoliko dlje in stopil do središča vasi, kjer je lažje opaziti kako sumljivo osebo. V enem primeru naj bi tat domačina prestregel med spanjem. Ko je bežal pred nepridipravom, pa se je spotaknil in padel, tako da so mu morali zaradi zlomov priskočiti na pomoč v bolnišnici.

Prijavili so dva primera, govori pa se tudi o tretjem podvigu. Večjih vsot denarja naj ne bi izmaknil, nekaj pa je neznancu vseeno uspelo odnesti domov. Trenutno ni še znano, ali tat deluje sam ali z njim kdo sodeluje. Okoliščine preiskujejo karabinjerji, ki vse prebivalce pozivajo k največji previdnosti in naj posredujejo katerokoli pomembno informacijo. Pozivu se pridružuje tudi repentabrska županja Tanja Kosmina, ki želi zadevi čim prej priti do dna.