Tat na vozičku plenil po trgovinah

Nabrežinski in proseški karabinjerji so pred dnevi ovadili tatu na vozičku in njegovega sostorilca. Pri Fernetičih so ustavili luksuzen avtomobil, v katerem sta se peljala 62 in 54 let stara državljana Bosne in Hercegovine, namenjena sta bila v Slovenijo. V vozilu so našli večje število oblačil različnih blagovnih znamk v skupni vrednosti 4000 evrov.

Kmalu se je izkazalo, da je bil to izkupiček od tatvin, ki sta jih nepridiprava opravljala na Videmskem in v pokrajini Benetke. 54-letni moški na vozičku je v spremstvu 62-letnega spremljevalca v trgovino prišel opremljen z nahrbtnikom, v katerega je bil všit t.i. jammer oziroma naprava za motenje frekvenc, ki mu je omogočala, da je iz trgovine odnesel blago, ne da bi sprožil alarmni sistem. Karabinjerji so med plenom našli več puloverjev s pripeto varnostno plastično značko, omenjeni jammer, magnet za snemanje varnostnih značk, dva švicarska nožiča in 1500 evrov v gotovini. Denar sta tatova nabrala s prodajo ukradenega blaga na črnem trgu. Blago in predmete so karabinjerji zasegli in vrnili zakonitemu lastniku, osumljenca pa ovadili na prostosti.