Tat v Trebčah

Minulo noč je na vrt zasebne hiše v Trebčah stopil nezaželen gost. Mlad moški, oblečen v belo majico s kapuco, se je oziral in zelo verjetno iskal odprto okno ali vrata, da bi se prikradel v hišo.

A glasno lajanje domačega ljubljenčka je zbudilo gospodinjo. »Spala sem z odprtim oknom in slišala lajanje. Pogledala sem, da bi razumela, zakaj se pes oglaša ter opazila moškega, ki je stal sredi mojega vrta in se oziral. Zakričala sem mu »Ej!«. Prestrašil se je, gibko skočil čez zid in zbežal,« je neprijetno srečanje opisala Sabina Citter, ki je nato poklicala policijo. Patrulja, ki je takoj prišla na kraj dogajanja, v okolici ni našla osumljenca v beli majici. Kmalu so do Citterjeve prispeli tudi karabinjerji. »Ti so potrdili, da zelo verjetno gre za člana iste skupine tatov, ki so v preteklih dneh vdrli pri sosedih. Ponoči iščejo odprta okna in vrata in ni jim mar, če so v hišah prisotni lastniki. Karabinjer mi je danes pokazal sliko mladega moškega, a žal tatu ponoči nisem dobro videla. Opazila pa sem, da je med bežanjem držal glavo dol, da ga ne bi videla v obraz,« je dodala Sabina Citter.