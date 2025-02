Včeraj so tatovi bili na delu pri Sv. Jakobu. Vlomili so v stanovanje v Ulici Venier, od koder so odnesli plen za skupnih dva tisoč evrov vrednosti. Lastnik je ob povratku, ko je ugotovil, da so njegov dom obiskali nezaželeni gostje, poklical na interventno telefonsko številko 112. Na kraj so prišli karabinjerji, ki so uvedli preiskavo. Po prvih ugotovitvah kaže, da tatovi niso pustili sledov in da v bližnji okolici ni varnostnih kamer, ki bi lahko bile v pomoč.