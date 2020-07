Župnijsko cerkev pri Sv. Ivanu so obiskali tatovi. Razbili so tabernakelj stranskega oltarja pod Marijino podobo in ukradli dva velika medeninasta svečnika. Lesena vratca razbitega tabernaklja so karabinjerji dobili na bližnji Ulici Brandesia. Tatvino je odkril župnik Segio Frausin, ki je takoj poklical karabinjerje in dogodek prijavil.

