Tečaji za ljubitelje sedme umetnosti

Filmski svet je v deželi Furlaniji - Julijski krajini in predvsem v Trstu dan za dnem bolj prisoten. Priljubljena lokacija za snemanje celovečercev, kratkih filmov in nadaljevank ima svoj naravni dom v Hiši filma - Casa del cinema, v zvezi društev, ki domuje na Trgu Duca degli Abruzzi. To ni le kraj, kjer se srečujejo ustvarjalci in producentske hiše, ampak po novem tudi deželni zavod za poklicno izobraževanje, namenjen avdiovizualnim umetnostim. Zadruga Bonawentura, deželna Filmska komisija, Meremetraggio, La Cappella Underground, Alpe Adria Cinema in Anno uni, ki Hišo filma sestavljajo, so v sodelovanju z zavodom ENAIP in Deželo FJK stopili na novo pot, ki bo mlade in manj mlade pospremila v svet filma.

Dobro novico so v soboto javnosti posredovale predsednica in podpredsednica Hiše filma Mariella Magistri de Francesco in Chiara Valenti Omero, deželni odbornici Alessia Rosolen in Tiziana Gibelli, odgovorna za projektiranje Raffaella Canci in direktorica ENAIP Paola Stuparich.

Filmski turizem in organizacija dogodkov, povezanih s svetom filma, bosta v središču pozornosti na tečaju Ideazione e progettazione di eventi legati al cineturismo. Drugi tečaj pa je namenjen ohranjevanju avdiovizualnega materiala. S projektom Organizzazione, gestione e valorizzazione di un archivio cinematografico želijo v 240 urah usposobiti nove arhiviste, ki bi pri večjih in manjših organizacijah primerno skrbeli za gradivo.

Za vpisovanje naj kandidati stopijo do uradov v Hiši filma ali obiščejo stran https://www.casadelcinematrieste.it/formazione. Časa imajo do 3. decembra. Tečajem lahko sledi največ 15 ljudi s stalnim bivališčem v deželi FJK.