Tehniki bodo gradili tudi čut za umetnost

Odpira se novo poglavje na oddelku za smer gradnje, okolje in prostor tržaškega Tehniškega zavoda Žige Zoisa, ki bo z novim šolskim letom spremenil svojo učno ponudbo in dijakom dal možnost, da ob tehniki gradijo tudi čut za umetnost. Na pobudo profesorjev strokovnih predmetov in s soglasjem celotnega profesorskega zbora se s prenovljenim učnim načrtom odpirajo vrata tudi mladim, ki se zanimajo za likovno umetnost. V okviru strokovnih in splošnih predmetov bodo dijaki usvajali učne enote, ki bodo z vsebinskega vidika temeljile na umetniškem risanju, zgodovini umetnosti in arhitekturi. To pomeni bistveno razširitev specifičnosti tradicionalnih kompetenc smeri. Šola se spreminja v umetniško-tehniški zavod.