»Tehnologija ni ne dobra ne slaba«

Sploh ni pričakoval stotice. Na elektronskem oddelku izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana pa je Alex Cecon Bogatec maturiral z najvišjo oceno.

Ko je vstopil v razred, da bi opravil zaključni izpit, so mu profesorji pokazali analogno-digitalni pretvornik. Pomislil je, da ne bo tako lahko: »Kako bom to izhodiščno temo, ki se nanaša na elektroniko, povezal z literarnimi predmeti?« V pomoč so mu priskočile teorije pozitivistov. Ti so zagovarjali napredek tehnologije in znanosti ter zagotavljali, da sta za razvoj človeštva ključni. Najprej se je odličnjak navezal na znanstvene predmete, nato se je razgovoril o pozitivistični filozofiji.