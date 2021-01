Telefonska psihološka pomoč

Od današnjega dne (ponedeljka, 11. januarja) bo na voljo brezplačna telefonska številka za psihološko pomoč 800 301030, ki jo uvaja zdravstveno podjetje za Trst in Gorico Asugi. Psihološka služba je bila že aktivna med prvim valom pandemije, namenjena pa je predvsem reševanju težav in stisk, ki nastajajo zaradi osamitve in omejevanja socialnih stikov, to so npr. tesnobnost, stres ipd. Številka bo delovala od ponedeljka do srede med 9. in 12. uro, ob četrtkih med 18. in 20. uro, ob petkih pa med 15. in 17. uro.