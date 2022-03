Televizijski set pri morju in v gozdu

Miljsko nabrežje in gozdovi okoli mesta so se v teh dneh spremenili v kuliso dveh oddaj, ki bosta razveselili najemnike platforme Amazon Prime. Družba AZ, v katero sta se združili tržaški podjetji Zoom Production in A_LAB, sta z znano mednarodno družbo sklenili pogodbo za snemanje in predvajanje dveh televizijskih programov. Oddaji bosta pripomogli k promociji ozemlja in njegovih lepot.

Danes in jutri se bo začelo snemanje oddaje Affari al Timone, ki bo gledalcem ponudila zgodbo ladjedelnice sv. Roka v Miljah, kjer lahko zaradi globine pristana poskrbijo za popravila večjih ladij.

Oddajo bo vodil Francesco Foppiano, profesor na Univerzi v Genovi in pomorski izvedenec. Popolnoma različna pa je vsebina oddaje 48H No limits, pri kateri sodelujejo pogumni tekmovalci, ki se v največ 48 urah prebijejo skozi številne pasti narave. Oddajo vodi Walter Brumat, izvedenec na področju preživetja v ekstremnih razmerah. Prvo epizodo so že snemali.

»Filmske in televizijske produkcije smo že večkrat podprli s pokroviteljstvom. Z njihovim delom prispevajo namreč k promociji našega ozemlja,« je dogajanje komentiral miljski podžupan Nicola Delconte.