Temna stran pristanišča

Zastopniki odbora delavcev v tržaškem pristanišču CLPT so v petek dopoldne na srečanju z novinarji opozorili na številne primere nespoštovanja delavskih pravic v pristanišču, predvsem pa na pomanjkanje dialoga z vodstvom pristaniške uprave, ki se že najmanj šest mesecev ne odziva na zahteve sindikatov.

Takoj so sicer pojasnili, da so z uspehom, ki ga tržaško pristanišče doživlja, zadovoljni. Gre namreč tudi za njihovo zaslugo, glavno vlogo pa je pri tem odigral predsednik Zeno D’Agostino, za katerega bi ponovno demonstrirali, kot so lani ob njegovem skorajšnjem odpustu, in za katerega bi želeli, da nadaljuje z upravljanjem pristanišča tudi po koncu tega mandata.

V pristanišču deluje več podjetij, nekatera izmed teh pa ne spoštujejo osnovnih pravic delavcev, ki jih zakonodaja predvideva. »V tržaškem pristanišču sta redno prisotna le dva inšpektorja, ki o nepravilnostih poročajo vodstvu, od koder ni odziva,« je pojasnil Sandi Volk za sindikat USB LP - CLPT in pristavil, da je pristanišče, kakršno je tržaško, potrebno več inšpektorjev, ki bi nadzorovali in zagotovili varnost med delom ter spoštovanje pravilnikov in zakonodaje. Delavci pogrešajo pogovor z vodstvom. Če tega v kratkem ne bo, bodo 10. maja stopili na ulico.