Terapevtski bazen Acquamarina bi lahko prenovili v enem letu

Terapevtski bazen Acquamarina je treba prenoviti in ga čim prej vrniti njegovim uporabnikom. To stališče, ki ga ob različnih priložnostih že od lanske nesreče,v kateri se je porušila streha objekta, zagovarjajo neprofitna združenja, je ponovila tudi lista Futura, ki se bo na prihodnjih tržaških volitvah potegovala za mesto v dvorani mestnega sveta. Njen vodja Franco Bandelli je v družbi kolegov na včerajšnji novinarski konferenci pred zaseženim objektom izpostavil pomen lokacije in bazena, pa tudi nujnost po čimprejšnji prenovi.

»Ostareli, otroci in invalidne osebe potrebujejo čimprejšnjo rešitev. Ni mogoče, da so občani, ki nujno potrebujejo terapijo v bazenu, še “na čakanju”. Ta teden bo odpadla sodna podlaga za zaplembo objekta, kar pomeni, da bo naposled mogoče oceniti nastalo škodo na objektu in tudi stroške njegove prenove,« je spomnil Bandelli.

Njegov somišljenik in tržaški občinski svetnik Roberto De Gioia je bil kritičen do namere župana Roberta Dipiazze, da Acquamarino nadomesti z novim bazenom v Starem pristanišču. Kot je opozoril, trenutno ni več resnega interesa za postavitev termalnega bazena v neposredni bližini novega kongresnega centra.