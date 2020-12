Terasa in leseni hiški pri Obelisku

Tramvaj, turizem in terasa. To so bile, če poenostavimo, tri temeljne točke, ki jih je pod obeliskom na Opčinah izpostavil politik Franco Bandelli, vodja novonastale liste Futura, ki se vneto pripravlja na prihodnje občinske volitve.

Postavimo se v kožo turista – je nagovoril novinarje –, ki se z openskim tramvajem (seveda, ko bo to mogoče) pripelje do Obeliska: tam, kjer bi lahko užival ob pogledu na mesto in njegov zaliv, pa naposled zmanjkajo čisto osnovne storitve, kot je na primer že samo stranišče ali bar. Tudi parkirnih mest je malo, je dodal in ponudil svoj razvojni načrt, ki bi se ga dalo uresničiti brez večjih posegov v naravo, je prepričan. »Z obstoječega parkirišča bi se lahko uredilo podaljšek, nekakšno teraso v smeri Napoleonske ceste. Slednja bi se opirala na nosilce, naokrog pa bi jo omejili z leseno ograjo,« je razložil Bandelli. Na novih površinah bi postavil dve enostavni leseni hišici, kjer bi lahko pohodnik, kolesar ali turist postal, se okrepčal in užival ob izjemnem pogledu. »Nič faraonskega – z nekaj sto tisoč evri, tudi evropskih sredstev, bi se to dalo narediti.«

To pa še ni vse. Vožnjo s tramvajem bi zastopnik liste Futura še razširil – z eno samo, skupno vozovnico bi se lahko turist pripeljal s tramvajem od Trga Oberdan do Obeliska, od koder bi ga manjši avtobus odpeljal na ogled jame pri Briščikih.