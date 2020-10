Test na koranavirus za večje posadke

Na zgodovinsko Barcolano je vpisanih malo več kot 1400 jadrnic. Da bi bilo poskrbljeno za čim večjo varnost jadralcev, so organizatorji po predhodnem posvetovanju s predstavniki deželne oblasti in zdravstvenega podjetja Asugi sklenili, da se bodo več kot sedemčlanske posadke in vse tiste posadke, ki prihajajo iz tujine (ne glede na število), morale testirati na novi koronavirus. Za to bo treba poskrbeti od 48 do 72 ur pred regato, hitri testi pa bodo na voljo na četrtem pomolu, kjer bodo teste opravljali zaposleni zdravstvenega podjetja Asugi. Teste bo ta četrtek mogoče opraviti tudi na oddelku za preventivo v svetoivanskem parku. O izidu testa bo organizacijski odbor treba obvestiti do sobote zvečer.

Ta novi protivirusni ukrep, ki bo dopolnil že najavljeni ukrep o obvezni nošnji mask to soboto in nedeljo tudi na prostem za vse obiskovalce prireditve, je včeraj v družbi predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige napovedal predsednik Barcolane Mitja Gialuz. Ta je povedal, da bodo vsem vpisanim nova navodila poslali v prihodnjih dneh. »Barcolana je velik dogodek, eden večjih v tem koronačasu v celotni Evropi. Da bi se izognili zapletom, smo sestavili protokol, ki bo tveganje za širjenje novega koronavirusa zreduciral na minimum,« je povedal Gialuz, ki je priznal, da je letošnja Barcolana za organizatorje velikanski izziv.