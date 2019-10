»Tragedija je Trstu zadala hud udarec v srce. Težka tišina je obšla mesto, kakor temen, nevzdržen val. S tesnobo smo spremljali nepojmljivo dogajanje - težko je bilo verjeti, da je nekdo streljal v središču, na kvesturi. In z grozo smo spoznali, da sta življenje izgubila mlada policista, da je bil še tretji ranjen in da bi se lahko vse še slabše izteklo, ko ne bi posredovali policisti.« Senatorka Tatjana Rojc se je v senatni avli v Rimu spomnila dogodka, ki je 4. oktobra pretresel mesto in državo - morilski pohod na kvesturi, v katerem sta umrla 34-letni Pierluigi Rotta in 31-letni Matteo Demenego.

Njene misli so šle k policistom, »uniformam, ki povezujejo inštitucije z občani,« ki nam zagotavljajo varnost in so lice države sredi nas. Vprašanje varnosti nima politične usmeritve, je ocenila in ugotavljala, da bo vlada znala ustrezno ovrednotiti vnemo in predanost, ki ga sile javnega reda vlagajo v svoje delo. »Naj bes v besedah nikakor ne skali spoštovanja smrti, naj prevladata ponižnost in usmiljenje. Počakajmo, da se sinova vrneta k svojim materam.«

Pravzaprav je zasedanje senata uvedel enominutni molk v spomin na umrla policista - bližino »herojem našega vsakdana« je izrazila predsednica Elisabetta Alberti Casellati, podobno so storili tudi v poslanski zbornici.