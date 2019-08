The Authentics poskrbeli za pravi praznik glasbe

Ne le praznovanje, a pravi praznik glasbe in dobre volje: tako bi lahko opisali današnji praznik ob 20-letnici skupine The Authentics, ki je potekal v borovem gozdičku ob nogometnem igrišču v Trebčah.

Poleg koncertov raznovrstnih lokalnih glasbenih skupin, pijače in dobre hrane, ki je mamljivo dišala iz stojnic, so bili na voljo še bazenček in delavnice za otroke. Za glasbeni spektakel so ob slavljencih poskrbeli še Ivo & The Tools, Štrom Bluzz band, Bush Doctorz, Blue Cheese, Coloured Sweat in DJ.