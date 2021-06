Tihotapci goriv in cigaret lani posebno dejavni

V lanskem letu se je otipljivo povečalo število kaznivih dejanj na področju izdelkov, ki so predmet trošarine. Gre za posredni davek na uporabo blaga, kot so alkohol, tobak in energenti. Finančna policija je v Furlaniji - Julijski krajini zasegla 494 ton energentov, 338 ton teh pa je bilo nezakonito uporabljenih. Vzporedno so zabeležili tudi pospešeno tihotapljenje tujih cigaret. Zasegli so 213 ton nezakonitih tobačnih izdelkov, aretirali 47 oseb in jih ovadili 63. Porast velja tudi za uvažanje ponarejenih izdelkov. Ovadili so 103 ljudi, zaplenili pa 1,2 milijona različnih proizvodov, za katere je bilo lažno navedeno, da so jih izdelali v Italiji. Vsebovali so poleg tega škodljive snovi.

Obračun delovanja v letu 2020 so včeraj predstavili ob praznovanju 247. obletnice ustanovitve finančne policije. Ob priložnosti je v vojašnici Campo Marzio v Trstu potekala krajša, zaradi pandemije okrnjena slovesnost, na kateri je deželni poveljnik Piero Iovino nagradil zaslužne finančne policiste. Lani je finančna policija izvedla 623 preiskav in 2328 najrazličnejših kontrol proti gospodarskemu in organiziranemu kriminalu. Iovino je opozoril, da med drugim izstopa tudi porast trgovine z mamili, ki jo tuje kriminalne tolpe vse bolj spretno in organizirano vodijo. Prestregli so 28 razpečevalcev in zasegli 113 kilogramov droge. Na področju nezakonitih iger na srečo so naprtili za 85.000 evrov glob in ovadili štiri osebe. Lani pa so poleg tega razkrinkali tudi 74 davčnih utajevalcev, med katerimi so mnogi delovali na platformah za spletno trgovino. V štirih primerih je šlo za mednarodne utaje. »Na črno« pa je delalo 290 delavcev.