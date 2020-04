Tihotapili morske ježke in kumare

Pripadniki oddelka za nadzor ribolova tržaške obalne straže so skupaj s pripadniki finančne straže iz Milj v bližini mejnega prehoda Škofije oz. Rabujez ustavili tovornjak, ki je prihajal iz Hrvaške in bil namenjen v Apulijo, prevažal pa je 500 kilogramov morskih ježkov. Pri tem so nadzorniki ugotovili odsotnost vsakršnega potrdila o poreklu, poleg tega so v okviru preiskave vozila odkrili še, da je le-to imelo dvojno dno, v katerem so bili zabojniki s tovorom morskih kumar (vsega skupaj 1260 kilogramov). Gre za vrsto mehkužca, ki jo je prepovedano loviti, prevažati in prodajati.

Voznika, italijanska državljana, so ovadili, tovornjak in tovor v njem pa zasegli, kar je pozneje potrdilo tudi tržaško tožilstvo. Usoda pa je bila morskim ježkom in kumaram blaga: potem ko so veterinarji ugotovili, da so še pri življenju, so jih s krova patruljnega čolna obalne straže spustili v morje.