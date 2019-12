Tiščali so se v tovornem vagonu

Tiščali so se v ustavljenem tovornem vagonu, ko jih je na železniški postaji na Opčinah našla tržaška železniška policija. Premražena sirska družina – mama s svojimi štirimi majhnimi otroki – je pred letom dni zapustila rodno Sirijo in sanjala je o novem domu v severni Evropi. Pred tremi dnevi se je s svojimi otroki v Srbiji vkrcala na tovorni vlak, ki je bil namenjen v Ravenno.

Osebje družbe Trenitalia je ob prestopu meje s Slovenijo policijo obvestilo, da se v vagonih skrivajo migranti. Na vlaku so policisti med gradbenim materialom in vrečami gline res izsledili družino, ki so ji zdravstveniki Rdečega križa in gasilci takoj nudili potrebno pomoč. Na prvi pogled so vsi zdravi, kljub dolgemu in nelahkemu potovanju. Ženska je s seboj imela sirsko osebno izkaznico in potrdilo, da so otroci njeni.