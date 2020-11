Tiskarna Primorskega dnevnika iz Ulice Montecchi v Milje

Tiskarna Primorskega dnevnika se seli. Zgodovinsko domovanje številnih generacij tiskarjev v pritličju Ul. Montecchi 6 predaja štafetno palico sodobnejši proizvodni hali v Miljah. Če bi lahko govorili, bi prostori v nekdanji stavbi Ciril-Metodove šole pri Sv. Jakobu imeli marsikaj povedati. Tehnologija je bila dolgo neznan pojem, glavno besedo je imel težki svinec. Leto 1983, ko je v rotaciji zavladal švedski tiskarski stroj Solna, bi lahko označili za začetek prave revolucije, ki je spremenil tako ustroj dela kot samo sestavo tedanje velike družine Primorskega dnevnika. Zamenjava rotacije je bila prvi korak na poti postopnega posodabljanja. Nastop elektronike je pomenil tudi boleče krčenje delovnih mest. Zdaj se spet začenja novo poglavje.

Ob tej priložnosti smo se pogovorili s tiskarji, za katere je rotacija pod uredništvom in stavnico v bistvu bila kot drugi dom. Številne spomine in anekdote o trdem nočnem delu in prehajanju iz stare na novo tehnologijo so nam zaupali nekdanja in sedanji vodja rotacije Franko Starec, Srečko Gruden ter Dean Bogatec. Marsikaj je povedal tudi nekdanji linotipist Danijel Novak. O pomenu in vlogi selitve pa je spregovoril upravitelj družbe Dom Dušan Košuta.