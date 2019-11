Tisoč in ena zamisel za Trst

Tržačani radi govorijo o prihodnosti svojega mesta. Eni menijo, da je svetla, saj se Trst vse bolj pojavlja na svetovnem turističnem zemljevidu. Drugi so črnogledi, ker gospodarska slika ni spodbudna. Tretji so nekje vmes, previdni. Ko je govor o posodobitvi Trsta, pa najbujnejšo domišljijo izkazujejo lokalni politiki, saj prihajajo iz njihovih vrst predlogi, ki so včasih revolucionarni, včasih sporni, včasih pa zgolj bizarni. Večina teh zamisli je vsekakor ostala le mrtva črka na papirju.

Obujanje inovativnih predlogov iz preteklosti se je pojavilo tudi v zadnjem tednu. Prekaljeni tržaški občinski svetnik Roberto de Gioia, po novem predstavnik desnosredinske liste Progetto FVG, je na dan spet povlekel zamisel o gradnji vzpenjače, ki bi povezovala Vejno in barkovljansko obalo. Po njegovih besedah bi bilo idealno, ko bi se turisti in občani z Marijinega svetišča lahko peljali naravnost do morja, po možnosti do barkovljanskega nasipa. Le nekaj dni zatem je Antonella Grim, ki je prav tako zamenjala politični dres (iz Demokratske stranke je prešla v Renzijevo Italia viva), med razpravo o ureditvi proge openskega tramvaja predlagala, da bi lahko to priložnost izkoristili za razmislek o morebitnem podaljšanju tramvajske proge, in sicer na obeh koncih. Na Opčinah bi lahko tramvaj vozil naprej po Krasu do Slovenije, v mestu pa na območje starega pristanišča. O tramvajski povezavi med Opčinami in Sežano je bil v preteklosti že govor: morda bi res prinesla koristi, čeprav bi določitev trase in gradnja predpostavljali nemajhen napor. Glavno vprašanje pa je, v kolikem času bi tak projekt izvedli, če sledijo trčenju tramvajev pod Ferlugi dolga štiri leta birokracije in popravil.

Ravno v dneh, ko v Trstu gostimo mednarodni festival znanstveno-fantastičnega filma, prikličeta omenjena predloga k spominu še druge bolj ali manj ambiciozne projekte. Morda se še kdo spominja načrta o podmorskem predoru, ki bi povezoval staro in novo pristanišče: t. i. »tubone«. Ali poznejšega projekta za ureditev podzemnega parkirišča, vedno pod mestnim nabrežjem, imenovanega Park Audace. Obilica črnila je bila prelita za morski park. Med najbolj nepričakovane predloge lahko gotovo uvrstimo tiskovno sporočilo Francesca Russa (Demokratska stranka), ki je leta 2016 na predvečer primarnih volitev za izbiro županskega kandidata poslal medijem razglednico s pozdravi iz Barkovelj. Le da na obali ni bilo betonskih Topolinov: prekrita je bila z mivko. Trbiški deželni svetnik Lige Stefano Mazzolini se bolj kot na poletno kopališko sezono spozna na zimske športe. Pred deželnimi volitvami je predstavil zamisel, da bi v Trstu, kar na Velikem trgu, organizirali tekmo svetovnega pokala v smučarskih tekih.