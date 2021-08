»To ni volilna kampanja«

V tem vročem poletju med vožnjo ali sprehodom po ozemlju tržaške občine na trgih in v ulicah naletimo na številna gradbišča. Skoraj v vsakem predelu mesta in v nekaterih vaseh potekajo redna in izredna vzdrževalna dela, preoblikovanje območij ter posegi na javnih omrežjih, stavbah in v parkih.

Delovišč je letos res veliko, zato smo pri Elisi Lodi, v občinski upravi pristojni za infrastrukturna dela, poizvedovali, ali je pandemija potisnila načrtovana dela na konec mandata, ali je pred občinskimi volitvami nastopil čas hitrega okrevanja.

»Težko bi dela povezali z volitvami. Redno vzdrževanje in večja gradbišča zahtevajo namreč več let načrtovanja, ki smo ga dokončali, ko je bilo pač mogoče. Nedvomno je pri nekaterih zamudah vplival izbruh pandemije, ki ponekod še upočasnjuje potek del. Ko gre za obnovo cestišč pa ne smemo pozabiti, da je asfaltiranje vsako leto del občinskega načrtovanja in da je poletje najbolj primerno obdobje za tako vrsto posega,« je dejala Lodijeva in spomnila, da v tem obdobju poteka asfaltiranje v Valmauri, Naselju sv. Sergija, Lonjerju, na Verdelski cesti, v Barkovljah in drugje. Večja infrastrukturna dela potekajo v predoru Bombelj. Območja in infrastrukture obnavljajo čez dan in noč v Rojanu na območju nekdanje vojašnice Emanuele Filiberto, na Opčinah na Proseški ulici, na progi pogrešanega Tramvaja, pri Sv. Jakobu, v ulicah San Michele in Ginnastica.

Avgusta je mesec vzdrževanja šolskih stavb. »Zaključili smo dela v osnovni šoli Trubar-Kajuh in openskem vrtcu Andreja Čoka, kjer bodo otroci lahko septembra spet vstopili v razrede – v šolskem letu 2020-2021 so pouku sledili v montažnih hišicah – ter, kot vsako leto, začeli z rednimi vzdrževalnimi deli na drugih šolah.