Tokrat zgledno obnašanje Tržačanov (foto)

Potem ko so prejšnji konec tedna številni Tržačani – tako kot v številnih krajih po Italiji – množično izkoristili lepo sončno vreme za druženje, aperitive, sprehod po Barkovljah ali Bazovici, kot da se jih morebitna okužba z novim koronavirusom ne tiče, so se danes, v nedeljo, 15. marca, obnašali zgledno. Zjutraj je bilo v Bazovici in Barkovljah ljudi le za vzorec, v glavnem vsi pa so dosledno upoštevali navodila vladne uredbe. Sprehajali so se sami, ohranjali so varnostno razdaljo, na sprehod je marsikdo šel s psičkom, več je bilo tudi tekačev. Obrestovali so se torej kontrole ter številni pozivi na mednarodni, državni in krajevni ravni, ki pozivajo ljudi, naj ostanejo doma, saj le tako lahko zajezimo širjenje okužbe z novim koronavirusom.