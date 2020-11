Torbice s plemenitim ciljem

Torbice niso samo koristne in očem dopadljive, lahko imajo tudi plemenit cilj. Tržaško združenje De Banfield, ki več kot trideset let pomaga šibkejšim starejšim ljudem in pacientom z Alzheimerjevo boleznijo, ravnokar piše novo poglavje solidarnosti. Skupinica prostovoljk je pod vodstvom Anne Soldano več mesecev kombinirala različne vzorce, šivala in sestavljala izdelke z dobrodelnim poslanstvom. Izkupiček torbic bodo namenili brezplačni zdravstveni oskrbi starejših na domu, kar je v obdobju pandemije še posebno pomembno. Varna pomoč med domačimi stenami ima ključno vlogo v času boja proti nevidnemu sovražniku. Bolni starejši ljudje so namreč pod največjim udarom okužb z novim koronavirusom.

Dragoceno sporočilo projekta La borsa che dona so v petek predstavili na spletni platformi Zoom. Podpredsednica združenja De Banfield Teresa Squarcina je pojasnila, da gre za vsestransko zgodbo darovanja. Vrsta dobrotnikov in starih prijateljev, med katerimi je tudi modna hiša Maison Curiel iz Milana, jim je poklonila vrsto dragocenih koščkov blaga, tkanine in rut, da bi jim vdihnili novega solidarnega življenja. Nastalo je 146 torbic, vsaka od teh je unikat. Čisto vse pa imajo posebno moč: starejše posameznike s hujšimi težavami lahko obdarijo z zdravstveno nego in oskrbo medicinskih sester ter drugega usposobljenega osebja. Torbice so čisto očarale tudi pobudnico modnega tekmovanja ITS Barbaro Franchin, predsednika kluba SVBG, ki prireja priljubljeno regato Barcolana Mitjo Gialuza in igralko Ariello Reggio. Vsi trije so botri torbic s socialnim poslanstvom. Naročiti jih bo mogoče od 1. decembra dalje na spletni strani debanfield.it.