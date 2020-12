Tovornim vozilom prepovedan vstop v Slovenijo

Na avtocestnem priključku v smeri proti Fernetičem so se v zgodnjih jutranjih urah ustvarili daljši zastoji, saj je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) tako pri Fernetičih kot pri Škofijah zaradi snežnih razmer tovornim vozilom prepovedala vstop v državo. Primorska avtocesta je bila namreč zaradi zdrsa tovornih vozil dolgo zaprta v obe smeri vožnje.

Družba Autovie Venete je bila posledično primorana uvesti postopek za upravljanje prometa v snežnih razmerah: tovorna vozila, katerih masa presega 7,5 ton in so bila namenjena proti državni meji, so preusmerili na avtocesto A34 – tam so se s pomočjo policistov in osebja podjetja Autovie Venete tovornjaki ustavili na voznem pasu med Vilešom in Gradiščem, na cesti, ki pelje v Gorico, kjer so nameravali počakali na ponovno odprtje državnih meja.

Stanje se je izboljšalo malo po 16.30, ko so tovornim vozilom spet dovolili prehod v Slovenijo; premaknili pa so se tudi tovornjaki, ki so bili začasno »parkirani« pri Vilešu.