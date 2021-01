Nekaj čez 14. uro se je tovornjak s priklopnikom, ki se podobno kot voznik cisterne v dopoldanskih urah očitno ni zmenil za prepoved vožnje za težka vozila, spustil navzdol po Ul. Commerciale. Ko je na Škorklji želel zaviti v Trg Alberto in Kathleen Casali, pa za to ni bilo dovolj prostora. Tovornjak je obtičal na cestišču in zablokiral prehod, kar je povzročilo več težav v prometu, s katerimi so se morali spopadati lokalni policisti.