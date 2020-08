Na hitri cesti pri Katinari v smeri proti Trstu se je danes okrog 7. ure iz še nepojasnjenih vzrokov prevrnil na bok tovornjak s priklopnikom. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so voznika prepeljali v katinarsko bolnišnico in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so nato tudi s pomočjo žerjava odstranili njene posledice. Na kraju je bilo tudi osebje družbe ANAS.