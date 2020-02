Tovornjak s priklopnikom se je zagozdil na cesti za Vižovlje

Davi ob 5. uri se je tovornjak s priklopnikom turških registrskih tablic zagozdil na cesti proti Vižovljam in povzročil popoln zastoj krajevnega prometa. Gre za odsek z ozkim cestiščem, ki ga obdajajo stanovanjske hiše, po katerem je promet za večje tovornjake prepovedan.

Na kraj so prihiteli policisti iz Devina in openski gasilci. Po dolgotrajnih manevrih in vzvratni vožnji se je tovornjak s priklopnikom rešil iz zagate šele ob 8.40, tedaj je tudi ponovno stekel promet.

Policisti so vozniku, 59-letnemu G.A. naložili globe zaradi treh prometnih kršitev. Alkotest pa je pokazal, da ni vozil pod vplivom alkohola.