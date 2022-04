Tovornjak v Mavhinjah zbil del hišnega zidu

»Živo se še spominjam potresa v Furlaniji leta 1976. Ko nas je zbudilo tokratno tresenje, nismo vedeli, ali je potres ali je kakšna bomba zgrešila smer in padla v bližino naše hiše. V teh časih pač pomisliš tudi na to. Tresenje je trajalo in trajalo,« nam je neprijetni nočni dogodek opisal Boris Gruden iz Mavhinj.

Zgodilo se je v noči na soboto, nekaj po polnoči: ko je tresenje ponehalo in je stopil na cesto, je Gruden ugotovil, da se je v družinsko hišo zaletel kamion. Ali bolj pravilno: tovornjak se je pred njihovo hišo, ki stoji na križišču sredi vasi, zagozdil. Tako kot že neštetokrat doslej. Le da je tokrat očitno odpeljal dalje.

V tem predelu vasi se cesta, ki pelje iz Vižovelj na vaški trg, zoži, in tovornjakarji se pogosto znajdejo v težavah. »Težave se ponavljajo že nekaj let, približno enkrat na teden,« ve povedati Gruden. »Če se tovornjak pripelje podnevi, ko je kdo doma, skušamo voznika pravočasno ustaviti in mu pomagati, a seveda to ni vedno mogoče.« Tokratni tovornjakar se je iz težav očitno »izvlekel« tako, da je pritisnil na plin in nadaljeval svojo pot. Pri tem je poškodoval vogal Grudnove hiše, a tudi svoj tovornjak. Na cestišču so ostali kosi plastike in pasovi, ki jih uporabljajo za privezovanje tovora.

Prebivalci tega predela Mavhinj so naveličani. »Protestirali smo že na občini, pri lokalni policiji, karabinjerjih, a neuspešno. Ne vem, kaj bi lahko še naredili. Edino vsaj delno rešitev vidimo v namestitvi velikih opozorilnih tabel v Vižovljah, tako kot so jih v Ricmanjih, kjer so imeli podobne težave.«

Težka tovorna vozila teoretično na ozemlje devinsko-nabrežinske občine nimajo vstopa. Tako namreč določa občinska odredba, ki pa je očitno mnogi šoferji ne upoštevajo. Podžupan Massimo Romita je zagotovil, da bo občina v kratkem namestila še eno opozorilno tablo, in sicer na cesti, ki iz sesljanjskega krožišča pelje proti Vižovljam.