Karabinjerji iz Nabrežine so pri Fernetičih ustavili 35-letnega romunskega državljana, ki mora prestati sedem mesecev in šestnajst dni zaporne kazni. Leta 2008 si je priskrbel lažno vozniško dovoljenje in postal tovornjakar, pri čemer so ga izsledili in ovadili. Sodišče iz Brescie ga je prepoznalo za krivega in obsodilo na zaporno kazen. Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor.