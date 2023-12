Na praznik svetega Štefana je danes na tržaškem mestnem nabrežju potekala tradicionalna podvodna maša, ki jo je daroval duhovnik Francesco Pesce. Mašo je sicer daroval na kopnem, v morje se je spustil le, ko je prebral sporočilo škofa Henrika Trevisija, in sicer znotraj zvona iz pleksi stekla. Verniki in ostali radovedneži pa so na velikem zaslonu na kopnem lahko sledili dogajanju.

To je bila že 47. podvodna maša, ki jo organizira Sub Sea Club Trieste.