Tradicionalna zdravica uvod v osrednje praznovanje

S tradicionalno zdravico, ki jo je zajel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi, se je začel višek praznovanj na proseškem martinovanju. Danes je na Kržadi in po ulicah ponovno zaživel tradicionalni kmetijski sejem Kmečke zveze Okusi sv. Martina, ki je lani zaradi pandemije odpadel.

V popoldanskih in večernih urah se bo ob spoštovanju ukrepov za zajezitev pandemije z novim koronavirusom praznovanje nadaljevalo ob varnem druženju. V osmicah pevskega zbora Vasilij Mirk, Godbenega društva Prosek in nogometnega kluba Primorje bodo ponujali tipično hrano, novo vino in »najboljše fanclje z dušo«. Na trgu pred cerkvijo sv. Martina bo ŠD Kontovel priredil prikaz ulične košarke, ob 16. uri pa bodo zvonovi naznanili začetek slavnostne maše.