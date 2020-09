Tramvaj obeležil rojstni dan, sledi začetek del na progi

Letošnji september za openski tramvaj ne mineva le v znamenju praznovanja 118. rojstnega dne, ki so ga obeležili 9. septembra, temveč tudi v pričakovanju večkrat napovedanega začetka izrednih vzdrževalnih del del na odseku, kjer je prišlo do čelnega trčenja med tramvajema (do nesreče je prišlo 16. avgusta 2016, in sicer pod Ferlugi). Z deli na poškodovanih tračnicah bodo začeli prihodnji teden, v preteklih dneh pa se je bolonjsko podjetje Fenix Consorzio Stabile ukvarjalo s kompleksnim sestavljanjem tirnic, saj morajo te postaviti na zelo ovinkasto progo, ki je na nekaterih odsekih tudi nevarna.

Spomnimo, da je izvajalec prevzel dela na progi 2. septembra. Od tega dne se šteje tudi termin za dokončanje del. Bolonjsko podjetje bo po pogodbi ta moralo končati v 120 dneh. Po dokončanju vseh del bo moral izvajalec obvestiti naročnika, v tem primeru Občino Trst, o zaključku del in z njim uskladiti termin za prevzem operativne faze dolgoletnega postopka. Nato bo sledilo še testiranje proge oz. preverjanje varnosti proge, ki bo lahko potekalo več tednov. Kdaj bo openski tramvaj lahko dejansko potnike spet vozil na relaciji Trst-Opčine, nihče ne želi napovedati, v interesu občinske uprave pa je seveda, da do zagona tramvajske proge pride še pred upravnimi volitvami.

Ali se bo to zgodilo marca, aprila ali maja prihodnje leto, je popolnoma vseeno, saj smo v zadnjih letih bili priča že številnim preložitvam.