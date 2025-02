Tramvaj se vrača, prvič bo s Trga Dalmazia odpeljal ob 6.53

Pogrešal ga je marsikdo, tako v domačem Trstu kot drugod. Danes pa se končno vrača in to po več kot osmih letih. Tramvaj bo iz Trga Dalmazia prvič odpeljal ob 6.53.

V prvem obdobju (od 1. do 16. februarja) bo vsak dan v tednu na voljo 19 voženj, peljal pa bo izključno le en tramvaj. Glavni postaji bosta na Opčinah in Trgu Dalmazia, se pravi ne več na Trgu Oberdan. Od Trga Dalmazia do Opčin bo tramvaj krenil ob 6.53, 8:19, 9:45, 11:11, 12:37, 14:03, 15:29, 16:55, 18:21 in 19:47. V obratni smeri pa ob 7:43, 9:09, 10:35, 12:01, 13:27, 14:53, 16:19, 17:45 in 19:11.

V prihodnjih tednih, ko bodo končali z nameščanjem novih zavor, se bodo na tračnicah postopoma pridružili še drugi tramvaji. Od 3. marca bodo trije tramvaji zagotavljali 58 voženj na dan.